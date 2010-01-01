الاحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري خلال شهر حزيران الماضي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير الإحصاء بهذا الخصوص:

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.40، مقارنة بـ 120.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.50 مقارنة بـ119.62 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.29%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.71% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.80% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.85 مقارنة بـ 123.06 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 2.52%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.67%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.92% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.73 مقارنة بـ 115.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.99%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.59% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.62 مقارنة بـ 130.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 2.86%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 124.16 مقارنة بـ 127.82 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.41%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.10 مقارنة بـ 131.57 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.89 مقارنة بـ 113.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).