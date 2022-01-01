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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

الإثنين 25 يوليو 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: زكريا داود محمد سلمان الهشلمون، وأحمد حمدي الشريف (21 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي تيسير أبو عرقوب (24عاما)، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة دورا.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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