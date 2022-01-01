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المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب

الإثنين 25 يوليو 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدعية العامة في إسرائيل ترد بالموافقة على اعتقال "حميدتي" حال وصوله تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

تناولت صحيفة الجريدة السودانية الإثنين خبرًا عن "رد إسرائيلي لحركة تحرير السودان حول زيارة حميدتي لتل أبيب، جاء فيه أن مدير مكتب حركة جيش تحرير السودان السابق في اسرائيل عبد الواحد محمد نور تلقى ردا  مكتوبا  للطلب الذي تم تم تقديمه من قبل السودانيين باسرائيل للحكومة الإسرائيلية باعتقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي في حال وصوله لإسرائيل". 

وبحسب الخبر فقد وافقت المدعية العامة في إسرائيل على "اتخاذ كافة الاجراءات المذكورة في الطلب ضد حميدتي في حال وصوله إلى إسرائيل وذلك وفقًا للقانون الإسرائيلي والقوانين الدولية الموقعة عليها من دولة إسرائيل". 

ويضيف الخبر أن "رد المدعية العامة يمثل ضربة قوية لأطماع حميدتي في تأسيس علاقة ما بين مليشيات الدعم السريع و إسرائيل والتضييق عليه على المستوى الدولي، واعتبرها خطوة أولى في تحقيق العدالة لضحايا الدعم السريع بقيادة حميدتي". 

وفي السياق، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساء الجمعة (الفائت)، أن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية. وقال حميدتي في بيان الجمعة، "قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

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