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الاحتلال ينقل عدد من أسرى "نفق الحرية" للعزل بشكل مفاجئ

الإثنين 25 يوليو 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل عدد من أسرى "نفق الحرية" للعزل بشكل مفاجئ



القدس المحتلة / سما /

أقدمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، وبشكل مفاجئ، على عزل عدد من أسرى "نفق الحرية".

وبحسب ما أوردته مؤسسات هيئات الأسرى، فإنه تم نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى عزل سجن "رامون"، وأعلن إضرابه عن الطعام مجددًا.

فيما ذكرت أن الأسير محمود العارضة، أنه تم نقله من عزل سجن رامون إلى عزل سجن ريمونيم

ولم ترد تفاصيل أخرى حول فيما إذا تم نقل أسرى آخرين، والأسباب التي دفعت إدارة سجون الاحتلال لذلك.

وكان 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من حفر نفق صغير، ونجحوا بانتزاع حريتهم بأنفسهم من داخل سجن "جلبوع" في سبتمبر/ أيلول الماضي.

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