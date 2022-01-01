رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

- إسرائيل تحذر روسيا وتهدد بالرد إذا ما أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو

- لبيد: إغلاق مكاتب الوكالة سيكون له تداعيات على العلاقات مع موسكو

- مصدر سياسي: سنعيد السفير الإسرائيلي للتشاور

- انتقادات شديدة اللهجة للبيد: هو لا يتحدث مع بوتين

- إسرائيل غير مستعدة في حال نشوب حرائق كثيرة

- المراسل العسكري يوسي يهوشوع حول عملية نابلس: حملة الردع ومن يريد منع العمليات بتل أبيب عليه ان يعمل داخل الضفة، والسبب لحملة نابلس تعزيز قوة الردع؟

"معاريف":

- معركة في قلب نابلس

- مسلحون فلسطينيون يشتبكون مع قوات اسرائيلية خلال محاولة اعتقال مطلوبين

- لبيد يبارك العملية وأعضاء القائمة المشتركة يهاجمونه ويؤكدون أن هذه عمليات إعدام ميدانية

- عضو الكنيست كسيف: الاحتلال هو الإرهاب

- إدانة علاء كبها بالقتل بسبب دهسه جنديين

- أزمة الوكالة اليهودية: لبيد أصدر تعليماته لإعداد خطوات سياسية ضد موسكو

- بسبب الاستقالات الجماعية من الشرطة: آلاف الشواقل لـ 4220 شرطي كي لا يستقيلوا

"هآرتس":

- أزمة الوكالة اليهودية تنهي العصر الذهبي لليهود في روسيا وتخوف إسرائيلي من منع اليهود من الهجرة إلى إسرائيل

- الوكالة اليهودية تشجع العلماء من اليهود بالهجرة لإسرائيل

- مقتل فلسطينيين في تبادل إطلاق النار في نابلس والمطلوب إبراهيم النابلسي تمكن من الهرب وشارك في جنازة صديقيه

- وزارة التربية والتعليم: نقص حوالي 6000 آلاف مدرس للسنة الدراسية الجديدة