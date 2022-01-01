  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 25 يوليو 2022 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":  

-  إسرائيل تحذر روسيا وتهدد بالرد إذا ما أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو  

- لبيد: إغلاق مكاتب الوكالة سيكون له تداعيات على العلاقات مع موسكو  

- مصدر سياسي: سنعيد السفير الإسرائيلي للتشاور  

- انتقادات شديدة اللهجة للبيد: هو لا يتحدث مع بوتين  

- إسرائيل غير مستعدة في حال نشوب حرائق كثيرة  

- المراسل العسكري يوسي يهوشوع حول عملية نابلس: حملة الردع ومن يريد منع العمليات بتل أبيب عليه ان يعمل داخل الضفة، والسبب لحملة نابلس تعزيز قوة الردع؟  

"معاريف":  

- معركة في قلب نابلس  

- مسلحون فلسطينيون يشتبكون مع قوات اسرائيلية خلال محاولة اعتقال مطلوبين  

- لبيد يبارك العملية وأعضاء القائمة المشتركة يهاجمونه ويؤكدون أن هذه عمليات إعدام ميدانية  

- عضو الكنيست كسيف: الاحتلال هو الإرهاب  

- إدانة علاء كبها بالقتل بسبب دهسه جنديين  

- أزمة الوكالة اليهودية: لبيد أصدر تعليماته لإعداد خطوات سياسية ضد موسكو  

- بسبب الاستقالات الجماعية من الشرطة: آلاف الشواقل لـ 4220 شرطي كي لا يستقيلوا  

"هآرتس":  

- أزمة الوكالة اليهودية تنهي العصر الذهبي لليهود في روسيا وتخوف إسرائيلي من منع اليهود من الهجرة إلى إسرائيل  

- الوكالة اليهودية تشجع العلماء من اليهود بالهجرة لإسرائيل  

- مقتل فلسطينيين في تبادل إطلاق النار في نابلس والمطلوب إبراهيم النابلسي تمكن من الهرب وشارك في جنازة صديقيه

- وزارة التربية والتعليم: نقص حوالي 6000 آلاف مدرس للسنة الدراسية الجديدة

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

التربية تتحدث عن موعد اعلان نتائج التوجيهي وعملية التصحيح

الإعلام الحكومي يتحدث عن صرف دفعة راتب أغسطس لموظفي غزة

“الاخوان المسلمون السوريون”: حماس ترفض الرجوع عن قرارها بالعمل على إعادة العلاقة مع دمشق

هبوط طائرتين برام الله..الرئيس يتوجه للقاء العاهل الاردني

عاد الى ارض الوطن..تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الأردني

سرايا القدس -كتيبة نابلس :مقاتلونا وكتائب شهداء الأقصى خاضوا اشتباكاً لم يسبق له مثيل منذ سنوات

رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

44444444444444444

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

رسميا .. اشتية يعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

صحيفة تكشف.. بايدن طلب من الرئيس عباس التعاون في هذا الملف ..

إسرائيل تبحث سبل الرد على قرار روسي محتمل بحل الوكالة اليهودية

الاتصالات الفلسطينية