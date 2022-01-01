فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.
"يديعوت أحرونوت":
- إسرائيل تحذر روسيا وتهدد بالرد إذا ما أغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو
- لبيد: إغلاق مكاتب الوكالة سيكون له تداعيات على العلاقات مع موسكو
- مصدر سياسي: سنعيد السفير الإسرائيلي للتشاور
- انتقادات شديدة اللهجة للبيد: هو لا يتحدث مع بوتين
- إسرائيل غير مستعدة في حال نشوب حرائق كثيرة
- المراسل العسكري يوسي يهوشوع حول عملية نابلس: حملة الردع ومن يريد منع العمليات بتل أبيب عليه ان يعمل داخل الضفة، والسبب لحملة نابلس تعزيز قوة الردع؟
"معاريف":
- معركة في قلب نابلس
- مسلحون فلسطينيون يشتبكون مع قوات اسرائيلية خلال محاولة اعتقال مطلوبين
- لبيد يبارك العملية وأعضاء القائمة المشتركة يهاجمونه ويؤكدون أن هذه عمليات إعدام ميدانية
- عضو الكنيست كسيف: الاحتلال هو الإرهاب
- إدانة علاء كبها بالقتل بسبب دهسه جنديين
- أزمة الوكالة اليهودية: لبيد أصدر تعليماته لإعداد خطوات سياسية ضد موسكو
- بسبب الاستقالات الجماعية من الشرطة: آلاف الشواقل لـ 4220 شرطي كي لا يستقيلوا
"هآرتس":
- أزمة الوكالة اليهودية تنهي العصر الذهبي لليهود في روسيا وتخوف إسرائيلي من منع اليهود من الهجرة إلى إسرائيل
- الوكالة اليهودية تشجع العلماء من اليهود بالهجرة لإسرائيل
- مقتل فلسطينيين في تبادل إطلاق النار في نابلس والمطلوب إبراهيم النابلسي تمكن من الهرب وشارك في جنازة صديقيه
- وزارة التربية والتعليم: نقص حوالي 6000 آلاف مدرس للسنة الدراسية الجديدة