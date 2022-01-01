رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر إدانة الرئاسة جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

كما تناولت اجتماع الرئيس محمود عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، ونتائج قمة جدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئاسة تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها

- الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني ويبحثان زيارة بايدن للمنطقة ونتائج قمة جدة

- أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

- الرئيس يهاتف والدي الشهيدين عزيزي وصبح معزيا

- 115 أسيرا يخوضون إضرابا عن الطعام نصرة لريان وعواودة

- رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

- أبو هولي يدعو لتوحيد الجهود لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض "الأونروا"

- لجنة فنية متخصصة تبحث الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية

- الصحة الإسرائيلية: نحو 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا و388 بحالة خطيرة

"الأيام":

- شهيدان خلال اقتحام واشتباكات بنابلس.. الاحتلال يقصف بيتًا في حارة الياسمينة

- قمة فلسطينية - أردنية تبحث المستجدات وتأثير انتخابات إسرائيل على فرص السلام

- إصابة شاب واعتقالات في قباطية وإخطارات بوقف البناء في الخليل

- مشروع استيطاني في "ميشور أدوميم": حديقة مـائيـة ضـخمـة وفـنـدق يضـم حـوالـى 1000 غرفـة

- عشرات الأسرى يشرعون بإضراب عن الطعام إسنادًا لريان وعواودة

- الرئيس يهاتف والدي شهيدي نابلس معزيا

- منظمة استيطانية تطلب من "العليا" الأمر بإخلاء قرية الخان الأحمر

- تعيين نجل أمير الكويت رئـيـسـًا لـمـجـلـس الـوزراء

- محكمة الاحتلال تدين الأسير علاء كبها بـ"القتل العمد"

- لابيد: إغـلاق "الـوكـالـة" خـطيـر وسيمـس بالعلاقات مع روسيا

- إسـرائـيـل: رصـد 2861 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الحرب الأوكرانية تدخل شهرها السادس وروسيـا تؤكـد اسـتهـداف مينـاء أوديـسـا

- الاحتلال يعتقل شابًا بزعم محاولته تـنفيـذ عـمليـة طـعـن جنـوب نابلـس

"القدس":

- شهيدان وإصابات باشتباكات عنيفة في نابلس

- إصابات ومداهمات بالضفة واستهداف مزارعي غزة

- اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس

- الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني ويطلعه على آخر تطورات القضية

- "بمكوم" تسوية الأراضي تهديد وجودي للمقدسيين وتسجيل 40 منزلا في حي الشيخ جراح بأسماء يهود

- 214 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى