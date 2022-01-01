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الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع

الإثنين 25 يوليو 2022 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 14 وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة وفاة و10057 إصابة جديدة بكورونا و2866 حالة تعافٍ خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة في التقرير الأسبوعي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية 6، وقطاع غزة 8).

وأشارت إلى الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: (الضفة الغربية: 2754، وقطاع غزة: 5933، ومدينة القدس: 1370).

وفيما يتعلق بحالات التعافي الجديدة، فقد توزعت حسب التالي: (الضفة الغربية: 972، وقطاع غزة: 264، ومدينة القدس: 1630).

ولفتت إلى وجود 29 حالة مصابه بكورونا تعالج في المستشفيات، و9 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات الإجمالية 21476.

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