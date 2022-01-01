الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنّت قوّات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ في عدّة مناطق متفرقة بالضفة.

ةاعتقلت قوات الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب خلال اقتحام منزله ببلدة بير زيت شمال مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل أسرة أبو عرقوب وقامت بتفتيشه واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة، كما سلمت شقيقه أدهم تبليغا لمراجعة المخابرات.

ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إبراهيم فياض وداود الخطيب من مخيم نور شمس شرقاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي تيسير أبو عرقوب من بلدة دورا جنوب الخليل، واحمد الشريف من الخليل.