تركيا: صحفي مُقرّب من اردوغان يُهدّد ممثلة تركيّة شهيرة بالسجن أو الاعتزال والهرب!

وكالات-

يبدو أن حالة الاقتصاد التركي المُتراجعة هذه الأيّام، مع ارتفاع التضخّم غير المسبوق وغلاء الأسعار، تخلق حالة ضيق شعبيّة عبّرت عنها الممثلة التركيّة الشهيرة بيرجا أكلاي، والتي هاجمت الحكومة بشكل حاد ولخّصت الحال بقولها عبر تويتر: “لقد سئمت. عملنا وأموالنا أصبحوا بلا قيمة، عمالنا وموظفونا أصبحنا بائسين. لكن هناك من يستمر في أكل البلد وبيعه بلا هوادة. على أمل أن نرى الأيّام التي سيحاكم فيها هؤلاء”.

هذا الهُجوم الحاد لم تتحمّله الحكومة التركيّة، ودفعت الصحفي المُقرّب منها كوتشوك إلى تهديد الممثلة التركيّة بمقال بالقول: “الأشخاص الذين تحدّثوا مثل أكلاي على مدار الـ20 عاماً الماضية، إمّا تم سجنهم أو هربوا أو تركوا مهنتهم”.

أكلاي التي يُتابعها مئات الآلاف ولها جُمهورها الواسع، لم تنتقد الحكومة التركيّة فحسب، بل أكّدت أنها ذاهبة وسترحل مع قرب الانتخابات الرئاسيّة، وبالخُصوص قال الصحفي ردًّا عليها: “العرض الذي تقوم به بيرجا أكلاي، وجاء فيه بيرجا هانم تقول إن الحكومة ستذهب، وأنها واثقة من نفسها كثيرًا، ولكن يجب ألا تكون شديدة الثقة بنفسها لهذه الدرجة، من الأفضل توخّي الحذر”.

وأكّد الصحفي أن الشعب التركي ستكون لها الكلمة الأخيرة في النهاية بالانتخابات، قائلاً: “من الواضح أننا سنسمع هذه التهديدات حتى الانتخابات، وبعد ذلك سيُقرّر الشعب في صندوق الاقتراع”.