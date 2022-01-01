رجل أعمال إماراتي يشتري نادي "هبوعيل تل ابيب" الاسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشف عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أن رجل أعمال إماراتي سيشتري ناد كبير في تل أبيب.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد، عن الوزير الإسرائيلي أن هناك جهود مضنية يبذلها مع عضو الكنيست ياريف ليفين، بهدف إتمام صفقة بيع نادي هبوعيل تل أبيب لرجل أعمال إماراتي.

وأوضح فريج أن المفاوضات مع رجل الأعمال الإماراتي، لم يذكر اسمه، قد بدأت منذ عدة أشهر، لكنها واجهت مشاكل بيروقراطية أعاقت إتمامها، مشيرا إلى أن التفاصيل الفنية والمالية قد تم الانتهاء منها فعليا.

وأفاد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الصفقة خلال عام، وأن عضو الكنيست عن حزب الليكود المعارض، ياريف ليفين، يقوم بجهود كبيرة لإتمام هذه الصفقة المهمة.

وشدد عيساوي فريج، على أن هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها ملكية أحد النوادي الإسرائيلية الكبيرة تابعة لرجل أعمال عربي مشيرا الى ان الرياضة تسرع عملية التطبيع والتفاهم بين الشعوب وان ما فعله محمد صلاح في بريطانيا هو اكبر دليل على ذلك حيث غير نظرة البريطانيين الى العرب والاسلام.

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