داخلية غزة تعلن وصول كشف لأسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الإثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الإثنين 25 يوليو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف (2022/28) هنــــــــــــا ، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28) هنـــــــــــــــــا.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشدّدت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالب إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.