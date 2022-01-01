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دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الشهر القادم

الأحد 24 يوليو 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

 بدأت "جماعات الهيكل المزعوم" بنشر دعواتها وبرامجها في ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" والذي يأتي هذا العام في السابع من شهر آب القادم.

وعممت "جماعات الهيكل" عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي دعواتها لتنظيم اقتحامات جماعية وأداء الطقوس الدينية في الأقصى.

ويعتبر الاسرائيليون ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم يوم حزن وحداد على تدمير "هيكل سليمان" على يد البابليين، وفي كل عام تنظم اقتحامات واسعة للأقصى يشارك فيها كبار الحاخامات والمستوطنين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس ومسؤولين عن منظمات "الهيكل"، ويتعمد المقتحمون للأقصى بأداء الصلوات الجماعية والعلنية طول مسار الاقتحام.

وتنظم اقتحامات يومية للأقصى ضمن "برنامج الاقتحامات" خلال فترتين صباحية وبعد الظهر، بحماية ودعم من قوات الاحتلال، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، ويتضاعف عدد المقتحمين للأقصى خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.

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