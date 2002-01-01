سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسير محمود عطا الله

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال، عزل الأسير محمود عطا الله بأوضاع اعتقالية سيئة للغاية، ومؤخراً تم نقله إلى عزل "ريمونيم".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير عطا الله يواجه وضعاً صحياً صعباً، فهو يعاني من آثار إصابته برصاص جيش الاحتلال والتي تعرض لها خلال اجتياح مدينة رام الله العام 2002، حيث أُصيب حينها بأربع رصاصات بجسده، كما يشتكي من مشاكل بالبروستات ومن نقصان حاد بالوزن، وهو بحاجة لرعاية طبية لوضعه ولعلاج مستمر.

وأضافت أنه رغم المشاكل الصحية العديدة للأسير إلا أن سلطات الاحتلال مستمرة بعزله بظروف قاسية غير مكترثة بما يعانيه، لافتة إلى أنه خلال سنوات اعتقاله تنقل بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل "هداريم" و"جلبوع" و"عسقلان" و"ريمون" و"أوهلي كيدار" و"إيلا".

يذكر أن الأسير عطا الله (43 عاماً) من مدينة نابلس معتقل منذ العام 2003 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى 15 عاماً.