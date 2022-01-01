رئيس الوزراء يستقبل المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تسوكاسا ايمور، بحضور سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي.

وجدد اشتية تأكيده على أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي القيام بخطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج من قبل إسرائيل.

وطالب اشتية بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها المتمثلة بالتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والقتل والاعتقال وتدمير الممتلكات، الأمر الذي يزيد من حدة توتر الأوضاع.

وثمن الدعم الياباني السياسي والمالي المستمر لفلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية في العديد من القطاعات.

وقدم اشتية تعازيه الحارة، بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، معتبراً أن وفاته خسارة كبير لليابان والمجتمع الدولي وفلسطين.