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قناة عبرية : المطارد النابلسي نجا من الاغتيال وشارك بجنازة شهيدي نابلس

الأحد 24 يوليو 2022 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : المطارد النابلسي نجا من الاغتيال وشارك بجنازة شهيدي نابلس



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان الاسرائيلية اليوم الأحد، إن المطادر الفلسطيني إبراهيم النابلسي نجا من الاغتيال وشارك في جنازة شهيدي نابلس.

وقالت قناة "كان": "إن المطلوب الفلسطيني إبراهيم النابلسي نجا من الاغتيال وشارك في جنازة الشهيدين عبود ومحمد الذين ارتقيا فجرا عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس واندلاع اشتباكات عنيفة".

ووأشارت القناة: "بعد هروبه من القوات الأمنية.. المطلوب الذي كان هدفا للعملية في نابلس صباح اليوم وصل الى جنازة الشهيدين".

وأعلنت الطواقم الطبية استشهاد الشابين عبود صبح 29 عاما ومحمد العزيزي 22 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم الأحد.

واعلنت القوى والفصائل الوطنية في نابلس الاضراب الشامل حداداً على أرواح الشهداء، وشيّعت جماهير غفيرة في المدينة جثماني الشهيدين الى مثواهما الأخير في المقبرتين الشرقية والغربية.

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