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"الكنج"يعلن عن مفاجأة لـ جماهير نادى الزمالك - شاهد

الأحد 24 يوليو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنج"يعلن عن مفاجأة لـ جماهير نادى الزمالك - شاهد



وكالات / سما /

أعلن الفنان محمد منير عن مفاجأة سعيدة لجماهير نادى الزمالك وذلك في تصريحات له عقب تتويج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر، على حساب النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي .

وقال محمد منير في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "أغنى وهغنى.. يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة.. وعد خاص منى بالحضور إلى نادى الزمالك وإقامة حفل غنائي بالنادي".

ووجه الفنان محمد منير، اعتذاراً لجماهير نادى الزمالك، عن تصريحاته حول تراجعه عن تشجيع الفريق الأبيض، مؤكداً أن ما قاله كان مجرد لحظة غضب.

وقال محمد منير: "أنا مشكلتي إني تسرعت في لحظة غضب، وقولت إني مش بشجع الزمالك، ولما كنت طفل، كنت بروح برفقة شقيقي الله يرحمه، وأمشى ورا حمادة إمام وعبده نصحى، وأحمد رفعت وكل أفراد هذا الجيل العظيم، كنت مهووس بالزمالك، العائلة عندنا فيها 17 حفيدا كلهم طلعوا زملكاوية زينا " .

وتابع محمد منير قائلاً: "أنا زملكاوى وبحب الأهلي، وأنا بقيت أنتمى للناديين مع بعض، جمهور الأهلي منذ شهرتي يدافع عنى ويحميني، لكن أنا أميل قليلاً لنادى الزمالك".

#الكنج #محمد منير #الزمالك

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