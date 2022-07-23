تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع العاهل الأردني

رام الله / سما /

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمة الأردنية عمان.

وأطلع الرئيس، ملك الأردن، خلال اجتماع ثنائي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الرئيس، والعاهل الأردني، العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، ونتائج قمة جدة التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها وفق قرارات الشرعية الدولية.

واتفق الرئيس وملك الأردن على استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشكر الرئيس، الملك عبد الله الثاني، على مواقفه الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وتلا الاجتماع الثنائي بين الرئيس والعاهل الأردني، اجتماع موسع، انضم إليه وفدا البلدين، وضم الوفد الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينينة حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وبعدها، أقام ملك الأردن مأدبة غداء على شرف الرئيس، والوفد المرافق له.

ووصل الرئيس عباس، ظهر اليوم إلى قصر الحسينية، في العاصمة الأردينة عمان، وكان باستقباله الملك عبد الله الثاني.

واستعرض الرئيس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني والسلام الملكي الأردني.