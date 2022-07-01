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صورة.. كويتي اشترى هاتفا محمولا هدية لزوجته وكانت الصدمة حين فتح العلبة

الأحد 24 يوليو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. كويتي اشترى هاتفا محمولا هدية لزوجته وكانت الصدمة حين فتح العلبة



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "مواطن نيوز" المحلية أن مواطنا كويتيا تعرض لعملية "نصب" يمكن وصفها بأنها بملابسات غريبة، إذ اشترى لزوجته هاتفا عبر الإنترنت من سوق داخلية وتفاجأ باستلام قصاصة اعتذار.

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن مواطنا كويتيا اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف "غلاكسي" من السوق في منطقة "السالمية" المفتوح، لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها.

وكتبت على هذه الوريقة كلمات اعتذار تقول: "أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي يومين يجيك مسج بمكان الفلوس".

وأفيد في تكملة الخبر أن المواطن الكويتي حاول الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله، إلا أنه كان مغلقا ولا من مجيب!.

اشترى هاتفا محمولا هدية لزوجته وكانت الصدمة حين فتح العلبة

 
 
 
 
 
#كويتي #هاتف #هدية

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