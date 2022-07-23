نقابة الاسعاف والطوارئ تعلن تأجيل خطواتها التصعيدية 24 ساعة

رام الله / سما /

أعلنت نقابة الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمؤتمر صحفي اليوم الأحد، مواصلة كفاحها وتأجيل خطواتها التصعيدية غير المسبوقة لـ 24 ساعة، والاعتصام في مقر جمعية الهلال الاحمر لضباط الاسعاف.

وأكدت النقابة استنفار كوادرها وجهوزيتهم لتأدية واجبهم الانساني كما فعلوا اليوم في نابلس رغم اضرابهم وخطواتهم التصعيدية الا أنهم أدوا رسالتهم وواجبهم تجاه شعبهم في ظل الهجمة الاسرائيلية على المدينة.

ونعت النقابة الشهداء الذين ارتقيا اليوم في نابلس، مبينة أنها ستعلن عن خطواتها التصعيدية خلال الـ 24 ساعة القادمة احتراما للشهداء