الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب اسلحة من مصر إلى غزة

غزة/ سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية أحبطت محاولة تهريب بحرية،على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “قوات البحرية تحبط محاولة تهريب بحرية في ساعات الليلة الماضية على الحدود المصرية..لقد خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع”.

وأضاف أدرعي: “لقد قامت قوات البحرية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت، وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار في الهواء ومن ثم نحو القارب، وفق تعليمات إطلاق النار، حيث قام المشتبه فيهم بالسباحة نحو شواطئ القطاع”، متابعا: “لقد احتوى القارب على عتاد مخصص لمنظمة حماس”، على حد قوله.