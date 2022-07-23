‫هذه التغيرات الجلدية تنبئ بمرض السكري

وكالات / سما /
قالت جمعية السكري الألمانية إن بعض التغيرات الجلدية تنذر بالإصابة بداء السكري، أبرزها البقع البنية المستديرة، والتي تتخذ شكل الندبات.
وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات الجلدية غالبا ما تظهر على قصبة الساق والقدمين والساعدين.
ومن العلامات التحذيرية الأخرى العدوى الفطرية الشديدة في منطقة الإبط أو الفخذ.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه التغيرات الجلدية، ولا سيما إذا كانت مصحوبة بالأعراض المميزة لداء السكري والمتمثلة في العطش الشديد وكثرة الرغبة في التبول وفقدان الوزن.
من ناحية أخرى، أوصت الجمعية مرضى السكري بالعناية اليومية بالجلد باستخدام منتجات العناية المرطبة، والتي تحتوي على الجلسرين والبانثينول والألوفيرا وفيتامين "إي" (E) واليوريا.