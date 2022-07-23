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‫هذه التغيرات الجلدية تنبئ بمرض السكري

الأحد 24 يوليو 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫هذه التغيرات الجلدية تنبئ بمرض السكري



وكالات / سما /

قالت جمعية السكري الألمانية إن بعض ‫التغيرات الجلدية تنذر بالإصابة بداء السكري، أبرزها البقع البنية ‫المستديرة، والتي تتخذ شكل الندبات.

‫وأوضحت الجمعية أن هذه التغيرات الجلدية غالبا ما تظهر على قصبة الساق ‫والقدمين والساعدين.

‫ومن العلامات التحذيرية الأخرى العدوى الفطرية الشديدة في منطقة الإبط ‫أو الفخذ.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه التغيرات ‫الجلدية، ولا سيما إذا كانت مصحوبة بالأعراض المميزة لداء السكري ‫والمتمثلة في العطش الشديد وكثرة الرغبة في التبول وفقدان الوزن.

‫من ناحية أخرى، أوصت الجمعية مرضى السكري بالعناية اليومية بالجلد ‫باستخدام منتجات العناية المرطبة، والتي تحتوي على الجلسرين والبانثينول ‫والألوفيرا وفيتامين "إي" (E) واليوريا.

#السكري #الجلد #الصحة

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