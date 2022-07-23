سرايا القدس -كتيبة نابلس :مقاتلونا وكتائب شهداء الأقصى خاضوا اشتباكاً لم يسبق له مثيل منذ سنوات

رام الله / سما /

أكدت سرايا القدس – كتيبة نابلس ، اليوم الأحد 24/7/2022 أنها قامت ومقاتلو كتائب شهداء الأقصى بالتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني التي أقدمت في الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد 24-7-2022م، على اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس ومحاصرة بعض بيوت مقاتلي شعبنا ومناضليه الشرفاء حيث دارت اشتباكات مسلحة لم يسبق لها مثيل منذ سنوات, والتي أسفرت عن استشهاد اثنين من أبطال شعبنا وإصابة عدد آخر.

ونعت سرايا القدس - كتيبة نابلس، بكل فخر واعتزاز الشهيدين البطلين محمد بشار العزيزي وعبد الرحمن صبح، الذين ارتقيا شهداء في ميدان المواجهة بعد محاصرة قوات الاحتلال للمنزل الذي تحصنا فيه.

وزفت شهداء الواجب في نابلس، مؤكدةً أن سرايانا المظفرة كانت سداً منيعاً وحصناً لشعبنا في نابلس هذه الليلة وستبقى إلى جانب كل المقاومين الأبطال من أبناء شعبنا، وإن واجبنا المقاوم نقوم به مهما كلفنا ذلك من ثمن.

وبينت سرايا القدس، أن بعض مقاتلينا من مدينة جنين الباسلة قد نجحوا بالوصول إلى ساحة المواجهة في نابلس والتحموا مع إخوانهم في الميدان الذين أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص المباشر.

وقالت: "إن مقاومتنا الباسلة بكل تشكيلاتها وأطيافها في مدينة نابلس جبل النار، أثبتت أنها عصية على الانكسار وأنها جاهزة لصد أي عدوان يقوم به الاحتلال المجرم ضد أبناء شعبنا".

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من عوائل شهدائنا الأبرار شهداء فجر نابلس العظيم ونعاهدهم أننا لن ننسى العهد وسنبقى على دربهم درب الجهاد والمقاومة بإذن الله, كما ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى البواسل.