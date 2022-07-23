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"واتساب" يطلق خدمة نقل السجلات في الاتجاهين

الأحد 24 يوليو 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يطلق خدمة نقل السجلات في الاتجاهين



وكالات / سما /

أكد تطبيق "واتساب" أن خدمة نقل سجلات المحادثات بين الهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس" دخلت حيز التنفيذ بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

وكانت تقارير تحدثت عن وجود هذه الخدمة قيد الاختبار لدى "واتساب" في مطلع العام الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لتطبيق "واتساب" على "تويتر" أنه أصبح هناك وسيلة جديدة لحفظ سجلات الدردشات ونقلها من هاتف إلى هاتف.

وأضاف "واتساب" أنه بات بوسع المستخدمين حاليا نقل السجلات بين هواتف النظامين وفي كلا الاتجاهين.

ويشمل الأمر: المحادثات الشخصية وتلك الموجودة في المجموعات والوسائط المتعددة والإعدادات، وشرح "واتساب" على موقعه الرسمي بالتفصيل والخطوات والشروط المطلوبة لتحقيق الأمر.

وهذه خدمة لا غنى عنها لأولئك الراغبين في تغيير هواتفهم مع الاحتفاظ بالبيانات الموجودة في الهواتف السابقة.

وتتيح الخدمة الجديدة نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"، علما بأن ذلك لم يكن متاحا بالسابق بشكل كامل.

وفي التحديث السابق الذي صدر العام الماضي، كان بإمكان المستخدمين نقل سجلات المحادثات من "أندرويد" إلى "آي أو أس" فقط، ومن هواتف "سامسونغ" و"غوغل" حصرا.

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