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اتحاد خانيونس يتعاقد مع خامس صفقات الانتقالات الصيفية

الأحد 24 يوليو 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد خانيونس يتعاقد مع خامس صفقات الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

واصل نادي اتحاد خانيونس حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وتعاقد اتحاد خانيونس مع اللاعب عمر أبو عبيدة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعدما لعب الموسم الماضي لشباب خانيونس. 

ويعتبر المهاجم ابو عبيدة اللاعب الخامس الذي ينضم لاتحاد خانيونس في الانتقالات الصيفية بعدما تعاقد سابقاً مع حاتم نصار، محمد تمراز، محمود الحبيبي، وحسن مرزوق.

وتأكد مغادرة 3 لاعبين من البرتقالي بعدما رحل أدهم القاضي لخدمات رفح، وحازم شكشك لاتحاد بيت حانون، ومروان الترابين لهلال القدس، 

ويسعى اتحاد خانيونس لاستغلال الانتقالات الصيفية والتعاقد مع لاعبين جدد في محاولة لتقوية خطوط الفريق للمنافسة على لقب الدوري الموسم القادم.

#الانتقالات الصيفية #اتحاد خانيونس #عمر أبو عبيدة

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