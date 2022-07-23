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المغازي يحسم قرار خوض كلاسيكو كرة السلة .. والاتحاد يرد

الأحد 24 يوليو 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغازي يحسم قرار خوض كلاسيكو كرة السلة .. والاتحاد يرد



غزة / سما /

اتخذ نادي خدمات المغازي قراره النهائي بعدم مشاركته وحضوره لخوض كلاسيكو كرة السلة مع منافسه خدمات البريج ضمن الجولة العاشرة لدوري جوال لكرة السلة.

وأرجع المغازي رفضه للمشاركة، بسبب تجاهل اتحاد السلة على كتاب قدمه للاعتراض على فتح فترة قيد وتسجيل لاعبين ثالثة غير قانونية حسب قوله.

وأشار المغازي في بيان صحفي أن اتحاد السلة سمح للبريج بتسجيل طه جبر لاعب خدمات رفح على كشوفات خدمات البريج.

وادعى المغازي أن قيد اللاعب طه جبر على كشوفات البريج ليس قانونياً، بسبب أن اللاعب شارك في مباراة السوبر مطلع هذا الموسم مع خدمات رفح ضد خدمات المغازي، ما يعني عدم مرور موسم كامل على اللاعب للعب مع فريق جديد.

بدوره كشف اتحاد كرة السلة من خلال كتاب أرسله لخدمات المغازي، أن تأخر الرد على كتابه جاء بسبب تأخر رد لجنة الإنضباط، والتي خاطبت الاتحاد لتفسير أحد البنود، ونوه اتحاد السلة أن القرار النهائي سيصل المغازي خلال مدة 72 ساعة.

وجاء اتخاذ قرار المغازي بعدم خوض المباراة بسبب عدم وجود مدة 72 ساعة كافية لتقديم استئناف ضد قرار اتحاد السلة.

 

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#خدمات المغازي #كرة السلة #خدمات البريج #دوري جوال

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