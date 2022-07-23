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فوزان في انطلاق منافسات دوري كرة القدم الشاطئية

الأحد 24 يوليو 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان في انطلاق منافسات دوري كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

حقق فريقا الصلاح ونماء الفوز على خدمات الشاطئ وشباب الزوايدة في افتتاح منافسات النسخة الخامسة من بطولة كرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة على ملعب نماء شرق غزة.

وحضر افتتاح البطولة صلاح أبو العطا رئيس لجنة الشاطئية وأعضاء المكتب التنفيذي، أ. موسى البرش المدير التنفيذي لنادي نماء.

في المباراة الأولى حقق فريق الصلاح الفوز على خدمات الشاطئ 3/4 في لقاء مثير بين الفريقين، سجل أهداف الصلاح محمود أبو معمر (3 أهداف)، وإياد أبو دحروج، فينا سجل ثلاثية الشاطئ بلال النجار.

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من محمود أبو مصطفى حكم أول ، عبد السلام أبو سليسل حكم ثاني، هيثم لقان حكم ثالث ، محمود الصواف حكم إضافي، يوسف بركات حكم إضافي.

في المباراة الثانية وضمن المجموعة الثانية تفوق نماء على شباب الزوايدة بنتيجة (6×2).

سجل أهداف نماء محمود أبو النصر ، محمد القاضي (3 أهداف)، وأسامة عيد، وفادي عساف، بينما سجل أهداف الزوايدة محمد فروانة، أمين العيادي.

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من محمود الصواف حكم أول ، يوسف بركات حكم ثاني، عبد السلام أبو سليسل حكم ثالث ، هيثم لقان حكم اضافي، محمود أبو مصطفى ميقاتي.

وتستكمل منافسات البطولة يوم غدٍ الأحد بلقاء وحيد يجمع بين الجلاء والهلال

#كرة القدم الشاطئية #الكرة الشاطئية

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