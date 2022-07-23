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عبدالله الثاني: نواجه هجمات على حدودنا من ميليشيات مرتبطة بإيران

الأحد 24 يوليو 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالله الثاني: نواجه هجمات على حدودنا من ميليشيات مرتبطة بإيران



عمان / وكالات /

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن المملكة تواجه هجمات على حدودها وبشكل منتظم من "ميلشيات مرتبطة بإيران"، معرباً عن أمله بتغيير طهران لسلوكها.

وأضاف الملك في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية أن: تدخلات إيران طالت دول عربية ونحن نواجه على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران.

وأعرب الملك عن أمله أن يرى تغيراً في السلولك الإيراني، مضيفاً أن:  ، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني، مردفاً:"لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأكد الملك على أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، مشدداً على أن منطقة الشرق الأوسط  ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق.

وشدد على أن الأردن "دوما ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة"، مؤكداً على أن "أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا".

وقال العاهل الأردني إن: عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية.

وأكد أن الأردن قادر على منع أي تهديد على حدوده.. وينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر.

#الاردن ايران #سوريا عبد الله الثاني

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