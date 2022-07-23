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اتحاد الكرة يقرر إلغاء بطولة جديدة في غزة

الأحد 24 يوليو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يقرر إلغاء بطولة جديدة في غزة



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن مواعيد بطولات وأجندة الموسم الرياضي القادم 2022-2023 الذي سينطلق في التاسع من سبتمبر القادم.

ولم تتضمن أجندة اتحاد الكرة للموسم الجديد إقامة بطولة كأس السوبر التي تم إلغاؤها للموسم الثاني توالياً على غرار إلغاء بطولة كأس غزة للموسم المنتهي قبل أشهر.

وقال مصدر موثوق أن اتحاد الكرة قرر إلغاء كأس السوبر تجنباً للدخول في جدالات الموسم الماضي حول الطرف الثاني الذي سيخوض المباراة بعد تتويج شباب رفح بلقب الدوري وإلغاء بطولة الكأس للموسمين الحالي والماضي وعدم وجود بطل، إلا في نسخة موسم 2019-2020 الذي توج به شباب رفح على حساب غزة الرياضي.

وكان قد حدد اتحاد الكرة يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 موعداً لانطلاق بطولة الدوري العام لأندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

#اتحاد الكرة #بطولة #بطولة كأس السوبر

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