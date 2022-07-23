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لابيد عن عملية نابلس : سنخرج ونؤذي "الإرهابيين" في منازلهم

الأحد 24 يوليو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد عن عملية نابلس : سنخرج ونؤذي "الإرهابيين" في منازلهم



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء اسرائيل (يائير لابيد) في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الأحد الموافق 24/7/2022 ، أن قوات الجيش داهمت الليلة الماضية أماكن يختبئ فيها مطلوبون في نابلس.

واضاف لابيد "قتلت قواتنا عددا منهم في تبادل إطلاق النار، هؤلاء هم الإرهابيون الذين نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار.

ونابع " لن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر إصابة وتعرض إسرائيليين للأذى - سنبادر زنخرج ونؤذي الإرهابيين في منازلهم".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، اعلنت صباح اليوم الأحد، عن استشهاد شابين، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت الوزارة باستشهاد الشاب محمد بشار عزيزي 25 عاماً بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصابة في الرأس، إضافة إلى إصابة 6 مواطنين، بينهم اثنان في حالة الخطر (إصابة في الرأس وأخرى في الظهر)، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، انه فجر اليوم وفي إطار نشاط مشترك لوحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الجيش والشاباك، خاضت القوات لعدة ساعات معارك عنيفة مع مسلحين فلسطينيين تحصنوا في أحد المنازل في نابلس وفتحوا النار وألقوا العبوات نحو القوات، فقامت القوات بإطلاق الذخيرة ووسائل أخرى حتى تمكنت من تصفية المسلحين. 

وادعى جيش الاحتلال "خلال ذلك خاضت القوات أيضًا اشتباكات عنيفة مع مسلحين آخرين حضروا للمكان، لم تقع إصابات في صفوف القوات، وتم ضبط أسلحة وعبوات وذخيرة".

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