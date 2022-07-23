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الشجاعية يجدد عقد أبرز لاعبيه

الأحد 24 يوليو 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشجاعية يجدد عقد أبرز لاعبيه



غزة / سما /

واصل نادي اتحاد الشجاعية جهود ترتيب أوضاع الفريق وتجديد عقود لاعبيه للموسم القادم المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

وأعلن الشجاعية عن تجديد عقد مدافعه خيري مهدي للموسم التاسع على التوالي، بعدما أصبح أحد ركائز الفريق خلال سنوات طويلة حقق مع المنطار 4 ألقاب رسمية.

وكان الشجاعية قد سبق وجدد عقد لاعبيه محمود سلمي ومصطفى حسب الله، فيما تعاقد مع المهاجم يسار الصباحين، والمدافع ثائر أبو عبيدة.

ويطمح الشجاعية للوصول لمنصات التتويج الموسم القادم مع المدرب المتجدد نعيم السويركي بعدما سبق وحل وصيفًا في الموسمين الماضيين مع المدرب هيثم حجاج.

#اتحاد الشجاعية #خيري مهدي

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