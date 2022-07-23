تحييد قنبلة جوية في قطاع غزة

غزة - سما

قام فريق هندسة المتفجرات في قطاع غزة بتحييد قنبلة جوية غير منفجرة تم العثور عليها في شمال قطاع غزة بعد أن قام فريق الهندسة بنقلها إلى موقع الإتلاف الرئيسي في محافظة رفح وفق شروط الأمن والسلامة.

وبحسب الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة فقد حيّد “قسم التخلص من الذخائر بدائرة الشؤون الفنية” في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، قنبلة جوية من نوع MK84 غير منفجرة، تم استخراجها بالتعاون مع مؤسسة UNMAS الدولية التابعة للأمم المتحدة، من باطن الأرض.

وأشار فريق هندسة المتفجرات في تصريح صحفي إلى أنه عمل على تحديد مكان وجود القنبلة التي تزن طناً واستخرجها وهي غير منفجرة، وبذلك أزال الضرر عن المواطنين والسكان في المنطقة.