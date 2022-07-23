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توخيل يفسر سبب خسارة تشيلسي الكبيرة أمام أرسنال

الأحد 24 يوليو 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يفسر سبب خسارة تشيلسي الكبيرة أمام أرسنال



وكالات / سما /

أوضح توماس توخيل أن تشيلسي لا يزال يعاني من نفس المشاكل الهجومية القديمة مع نفس اللاعبين، ذلك بعد خسارة البلوز المقلقة في المباراة الودية أمام أرسنال برباعية نظيفة.

وكان تشيلسي قد أظهر مستوى مقلق بالفعل وظهر مليئاً بالثغرات، وقد تناول المدرب الألماني للبلوز تلك المشاكل الواضحة على رأسها افتقار فريقه إلى القدرات التهديفية.

وقال توخيل في حديثه بعد المباراة: “إنهم نفس اللاعبين فلماذا يتغير كل شئ، سنرى كما نأمل كيف سيحدث التطور، ولكن في الوقت الحالي لازالت لدينا نفس المشاكل”.

واستطرد توخيل موجهاً رسالة واضحة بضرورة القيام ببعض التدعيمات: “لقد كان لدى أرسنال القدرة على اللعب بمستوى بدني معين لم يكن بإمكاننا مواجهته”.

وواصل: “لقد أظهروا مستوى من الالتزام الذهني الذي نفتقر إليه كذلك لأن لدينا العديد من اللاعبين الذين يفكرون في المغادرة بالفعل، ويبحثون عن خيارات أخرى في السوق كما أن لدينا لاعبين قد غادروا بالفعل، وعلينا استبدالهم”.

#أرسنال #توماس توخيل #تشيلسي

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