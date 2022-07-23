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صحيفة: إنستغرام رونالدو مؤشر على رحيله لهذا النادي الألماني

الأحد 24 يوليو 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إنستغرام رونالدو مؤشر على رحيله لهذا النادي الألماني



وكالات / سما /

تتواصل الشائعات التي تتحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، حيث تشير تقارير رياضية إلى اهتمام عدد من الأندية بالنجم البرتغالي.

ومن الأندية المهتمة بضم رونالدو وفق تقارير، كل من أتلتيكو مدريد وتشلسي وحتى ريال مدريد، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني الذي يبحث عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي انضم لبرشلونة.

وأشار تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، إلى "مؤشر" قد يدل على احتمال انضمام "صاروخ ماديرا" للنادي البافاري، وهو بدء متابعة عدد من لاعبي الفريق الألماني لرونالدو على "إنستغرام".

وأوضحت الصحيفة الرياضية أن كلا من مولر وماني وسابيتزر وموسيالا وغوريتسكا وبواتينغ وغنابري وكيميش وغرافينبيرش، بدأوا بمتابعة رونالدو على منصة التواصل الاجتماعي.

ووفق "آس" فإن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على استعداد للتنازل عن 30 في المئة من راتبه لمغادرة فريق "الشياطين الحمر"، كما أوضح خورخي مينديز، ممثل المهاجم البالغ من العمر 37 عاما.

أين ستكون وجهة رونالدو في حال رحيله عن مان يونايتد؟

وخلافا للشائعات فقد فاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة اليونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي، حيث قال في مؤتمر صحفي "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله للنادي، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.

#كريستيانو رونالدو #إنستغرام

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