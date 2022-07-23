تشافي : كنا أفضل من ريال مدريد وسعيد بصفقتي رافينيا وليفا

وكالات / سما /

صرح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني بأن فريقه كان أفضل من ريال مدريد، مشيراً إلى أنه سعيد للغاية بصفقتي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وتمكن برشلونة من تحقيق الفوز على ريال مدريد ودياً بهدفٍ نظيف سجله الوافد الجديد البرازيلي رافينيا من تسديدة صاروخية في شوط المباراة الأول.

وظهر رافينيا بمستوى مميز للغاية في مباراة اليوم، وتمكن من تسجيل هدف الفوز، بينما شارك روبرت ليفاندوفسكي للمرة الأولى بقميص البرسا، وقدم مردوداً طيباً.

وتحدث تشافي حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “في برشلونة لا توجد مباريات ودية، هناك فرص أمامنا فقط علينا استغلالها”.

وأضاف “أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة للغاية، نعم عانينا في النهاية، ولكن أعتقد أننا تمكنا من السيطرة على مجريات اللقاء، لقد كنا أفضل من ريال مدريد”.

وأردف “قدمنا شوط أول مثالي، ولكن عانينا في الشوط الثاني بسبب دخول الثلاثي أصحاب الخبرات في وسط الملعب، مودريتش، وكروس، وكاسيميرو الذي سيطر قليلاً على وسط الميدان”.

وأكمل “لقد رأينا رافينيا ونعلم جودته، إنه قادر على إحداث الفارق، ومتحرك ويجيد اللعب في اليمين واليسار، وروبرت نجم عالمي أتى لمساعدتنا، وتكيف سريعاً معنا، أنا سعيد جداً بهاتين الصفقتين”.