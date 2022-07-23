فيديو.. برشلونة يفوز ودياً على ريال مدريد بهدفٍ نظيف

وكالات / سما /

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد بهدفٍ نظيف.

وواجه برشلونة منافسه ريال مدريد فجر اليوم الأحد في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في لقاءٍ ودي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2022 – 2023.

وسيطر فريق برشلونة على مجريات الأمور طوال أحداث اللقاء تقريباً، وسط محاولات على استحياء من قبل نجوم ريال مدريد.

وشارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي صفقة برشلونة الجديدة في تشكيلة البرسا الأساسية للمرة الأولى قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وسجل الوافد الجديد البرازيلي المميز رافينيا هدف فريق برشلونة الوحيد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية رائعة سكنت شباك الحارس البلجيكي الكبير تيبو كورتوا.

وحاول فريق ريال مدريد تدارك الموقف من خلال تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية، ودخول الثلاثي “لوكا مودريتش، وكاسيميرو، وتوني كروس”، ولكن حافظ البرسا على نظافة شباكه بالرغم من تغيير جميع لاعبي الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز البلاوجرانا بهدفٍ نظيف.