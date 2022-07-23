هالاند يمنح مانشستر سيتي انتصاراً ودياً على بايرن ميونخ

وكالات / سما /

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً ودياً على بايرن ميونخ بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وجاء هدف المُباراة الوحيد في الدقيقة 13 من الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة بينية من كيفين دي بروين استغلها جاك جريليش الذي أرسل الكرة عرضية أرضية فوجدت النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي أسكنها الشباك مُسجلاً أول أهدافه بقميص السيتي.

وشهدت المُباراة التي استضافها ملعب لامبو فيلد في ولاية ويسكونسن الأمريكية تأخراَ في انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يضطر الحكم لإيقافها فترة طويلة بعد تسجيل الهدف للسبب نفسه، وتقرر إقامة المُباراة من شوطين كل شوط مدته 40 دقيقة نظراً للظروف غير المُواتية.

وعاد اللقاء ليُستكمل الشوط الأول الذي شهد في نهايته تسجيل هالاند هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بداعي التسلل، وفي الشوط الثاني حاول لاعبو بايرن ميونخ إدراك التعادل دون جدوى.

وسيلعب السيتي المُباراة المُقبلة له ضد ليفربول على الدرع الخيرية، وسيُقام اللقاء يوم السبت المُقبل على أرض ملعب كينج باور، فيما سيلعب بايرن ميونخ ضد لايبزيج في نفس اليوم في كأس السوبر الألماني، وسيُقام اللقاء على أرض ملعب لايبزيج.