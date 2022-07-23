  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة تنهي خلافات مالية بقيمة 74 ألف دينار

الأحد 24 يوليو 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد 24 يوليو / تموز 2022، أنها أنهت خلافات مالية بقيمة 74 ألف دينار بمحافظتي رفح والوسطى.

وأنجزت دائرة الشرطة المجتمعية، في المحافظة الوسطى خلافاً مالياً بين بين ثلاثة مواطنين على إثر معاملات مالية بينهم بقيمة 60 ألف دينار.

كما وأنهت الشرطة خلافاً مالياً بقيمة 7000 دولار بين اثنين من المواطنين على إثر معاملات مالية بينهما.

وفي محافظة رفح، تمكنت الشرطة من انجاز خلاف مالي بقيمة 24 ألف شيكل بين مواطِنَين على إثر شراء بضاعة خارج المواصفات المطلوبة.

#الشرطة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

العمصي يكشف تفاصيل ملف المنع الأمني لعمال غزة من قِبل الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الدُبّ الروسيّ يُكشِّر عن أنيابه ويُعاقِب إسرائيل للعبها بالنار بدعمها زيلينسكي اليهوديّ

مقتل شاب إثر تعرضه للطعن في مدينة الخليل ..

مسؤولة بحرينية تشكر كل من دعمها وسط أنباء عن إقالتها لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

"هب الريح": لن نسمح لأي كان بزعزعة منظومة الاستقرار

منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن "جدري القرود" حالة طوارئ صحية عالمية

الأخبار الرئيسية

اّلاف الفلسطينيين يشيّعون جثماني الشهيدين صبح والعزيزي في نابلس

1363642802

هبوط طائرتين في مهبط الطائرات في مقر الرئاسة برام الله

34ff2b0b338d00bf4d0f9dc15d630f6f

صور: جيش الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ في اشتباكات نابلس

2022-07-23_08-07-51_780518

الدُبّ الروسيّ يُكشِّر عن أنيابه ويُعاقِب إسرائيل للعبها بالنار بدعمها زيلينسكي اليهوديّ

9D50E8A0-8CB4-4E76-92A0-E5D6663E5E59

شهيدان وعدد من الاصابات في اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في نابلس

الاتصالات الفلسطينية