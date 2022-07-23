الشرطة بغزة تنهي خلافات مالية بقيمة 74 ألف دينار

غزة / سما /

أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد 24 يوليو / تموز 2022، أنها أنهت خلافات مالية بقيمة 74 ألف دينار بمحافظتي رفح والوسطى.

وأنجزت دائرة الشرطة المجتمعية، في المحافظة الوسطى خلافاً مالياً بين بين ثلاثة مواطنين على إثر معاملات مالية بينهم بقيمة 60 ألف دينار.

كما وأنهت الشرطة خلافاً مالياً بقيمة 7000 دولار بين اثنين من المواطنين على إثر معاملات مالية بينهما.

وفي محافظة رفح، تمكنت الشرطة من انجاز خلاف مالي بقيمة 24 ألف شيكل بين مواطِنَين على إثر شراء بضاعة خارج المواصفات المطلوبة.