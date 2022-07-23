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الإعلام الحكومي يتحدث عن صرف دفعة راتب أغسطس لموظفي غزة

الأحد 24 يوليو 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي يتحدث عن صرف دفعة راتب أغسطس لموظفي غزة



غزة/ سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنه لا يوجد قرار واضح فيما يخص طبيعة التعامل مع دفعة الراتب للموظفين العموميين في القطاع .

وأوضح معروف اليوم الأحد، خلال حديث إذاعي، أن الجهات الحكومية تجتهد "لاتخاذ القرار الأنسب والأقل ضرراً وتأثيراً على الموظفين".

وبينّ أن وزارة المالية بغزة قامت بإجراءات للحد من قيمة النفقات كمحاولة للخروج من هذه الأزمة الطارئة، معربا عن أمله ألا تطول هذه الأزمة والتعافي سريعا من تبعاتها.

ولفت إلى أن لجنة المتابعة الحكومية ومع بداية أزمة الغلاء العالمي "اضطرت كنتيجة طبيعية لتحمل فروق السعر على المحروقات وعدم تحميلها على المواطن".

وتوقع معروف، أنه ومع بداية الشهر القادم انخفاض أسعار المحروقات، "والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن".

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