النيويورك تايمز: أردوغان أصبح مصدر إزعاج

واشنطن

ذكرت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أصبح "مصدر إزعاج" للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ووضحت النيويورك تايمز أن نهج أنقرة السياسي يتعارض مع أجندة الدول الغربية و "تدفع الإدارة الأمريكية إلى الجنون". مشيرة إلى أن أردوغان عضو في الفريق إلا أنه لا يفيد الغرب بشكل واضح،

وتطرقت الصحيفة إلى ما قام به أردوغان مؤخراً من التلويح باستخدام حق النقض "الفيتو" في وجه انضمام كلاً من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومن ثم رحلته إلى طهران للقاء الزعيمين الروسي والإيراني إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين في العاصمة الإيرانية طهران قمة ثلاثية بشأن سوريا .

وخلصت “نيويورك تايمز” إلى أن "هذا لا يتعارض فقط مع سياسة الغرب المعادية لروسيا، ولكنه يدمر أيضًا رواية دول الناتو عن إيران وروسيا المعزولة بشدة".

ويذكر أن صحيفة الفاينانشال تايمز كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن "أردوغان حليف مثير للغضب ولكن لا غنى عنه"