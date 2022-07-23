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فتوح يدين جريمة الاحتلال في نابلس

الأحد 24 يوليو 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس صباح اليوم الأحد، والتي اسفرت عن ارتقاء شهيدين وتدمير عدد من البيوت والممتلكات.

وحمل فتوح في بيان صحفي، الاحتلال وحكومته العنصرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء وتبعاتها، مؤكدا أن سياسة الاعدامات والاغتيالات بدم بارد لأبناء شعبنا محاولة إسرائيلية فاشلة لكسر إرادة شعبنا وصموده والمقاومة الشعبية في فلسطين.

وأضاف: لا خيار أمامنا إلا الصمود والدفاع عن وطننا وكرامتنا ومواجهة الاحتلال العنصري وحكومته الفاشية التي تستخدم القتل والاغتيال للتعبير عن مدى تطرفها وعنصريتها.

وأشاد بصمود أهالي نابلس وجنين وكافة المدن الفلسطينية وقراها ومخيماتها، مؤكدا أنها ستبقى عصية على الانكسار وستواصل صمودها ومقاومتها ضد الاحتلال حتى إفشال أهدافه وجرائمه.

وقال فتوح إن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه، داعيا للتدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

#روحي فتوح #نابلس #الاحتلال

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