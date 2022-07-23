رئيس الوزراء يدين جريمة الاحتلال في مدينة نابلس

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس فجر اليوم الأحد، وأسفرت عن استشهاد الشابين عبود صبح (29 عاما)، ومحمد العزيزي (22 عاما)، وإصابة ستة آخرين.

وحمل اشتية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، محذرا من المخاطر الناجمة عن تكرار مثل تلك الجرائم التي ما كان لها أن تقع لولا شعور الجناة بأن بإمكانهم الإفلات من العقاب.

وتقدم اشتية، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة من ذوي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.