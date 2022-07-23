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اقتحام المسجد الأقصى من قبل عشرات المستوطنين

الأحد 24 يوليو 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام المسجد الأقصى من قبل عشرات المستوطنين



رام الله - سما

اقتحم عشرات المستوطنين بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد متابعةً لسلسلة الاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

فيما تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع.

 

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