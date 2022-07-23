رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- يهودي يقتل ابنته وينتحر

- تفشي جدري القرود وإعلان حالة الطوارئ عالميا في إسرائيل 105 حالات

- أوكرانيا تسحب جنسيات ثلاثة يهود

- 100 يوم على الانتخابات وكل حزب يريد الوصول إلى الهدف

- رفع أسعار الكهرباء، لكن أقل مما خطط له 7.6% بدل 10%

"معاريف":

- قلق في الليكود من عدم الوحدة بين أحزاب اليمين

- بن كسبيت يكتب: نتنياهو لا يعرف شيئا وغير مسؤول عن شي ويبحث عن اتهام الآخرين ولا يخجل من ذلك

- وفد من القانونيين من تل أبيب إلى موسكو لمنع اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

- الوكالة اليهودية أعدت خطة سرية للعودة لإسرائيل من روسيا

"هآرتس":

- إطلاق الصواريخ الروسية على ميناء أوديسا يشكل خطرا على اتفاق تصدير القمح

- روسيا لن تتنازل عن الضغط على اقتصاد أوكرانيا وتجارة المواد الغذائية الدولية

- جدعون ليفي يكتب: روسيا صادقة بقرارها إغلاق الوكالة اليهودية