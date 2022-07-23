فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- يهودي يقتل ابنته وينتحر
- تفشي جدري القرود وإعلان حالة الطوارئ عالميا في إسرائيل 105 حالات
- أوكرانيا تسحب جنسيات ثلاثة يهود
- 100 يوم على الانتخابات وكل حزب يريد الوصول إلى الهدف
- رفع أسعار الكهرباء، لكن أقل مما خطط له 7.6% بدل 10%
"معاريف":
- قلق في الليكود من عدم الوحدة بين أحزاب اليمين
- بن كسبيت يكتب: نتنياهو لا يعرف شيئا وغير مسؤول عن شي ويبحث عن اتهام الآخرين ولا يخجل من ذلك
- وفد من القانونيين من تل أبيب إلى موسكو لمنع اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية
- الوكالة اليهودية أعدت خطة سرية للعودة لإسرائيل من روسيا
"هآرتس":
- إطلاق الصواريخ الروسية على ميناء أوديسا يشكل خطرا على اتفاق تصدير القمح
- روسيا لن تتنازل عن الضغط على اقتصاد أوكرانيا وتجارة المواد الغذائية الدولية
- جدعون ليفي يكتب: روسيا صادقة بقرارها إغلاق الوكالة اليهودية