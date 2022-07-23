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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 24 يوليو 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":  

- يهودي يقتل ابنته وينتحر  

- تفشي جدري القرود وإعلان حالة الطوارئ عالميا في إسرائيل 105 حالات  

- أوكرانيا تسحب جنسيات ثلاثة يهود  

- 100 يوم على الانتخابات وكل حزب يريد الوصول إلى الهدف  

- رفع أسعار الكهرباء، لكن أقل مما خطط له 7.6% بدل 10%  

"معاريف":  

- قلق في الليكود من عدم الوحدة بين أحزاب اليمين  

- بن كسبيت يكتب: نتنياهو لا يعرف شيئا وغير مسؤول عن شي ويبحث عن اتهام الآخرين ولا يخجل من ذلك  

- وفد من القانونيين من تل أبيب إلى موسكو لمنع اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية  

- الوكالة اليهودية أعدت خطة سرية للعودة لإسرائيل من روسيا  

"هآرتس":  

- إطلاق الصواريخ الروسية على ميناء أوديسا يشكل خطرا على اتفاق تصدير القمح  

- روسيا لن تتنازل عن الضغط على اقتصاد أوكرانيا وتجارة المواد الغذائية الدولية  

- جدعون ليفي يكتب: روسيا صادقة بقرارها إغلاق الوكالة اليهودية

#الصحف الإسرائيلية

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