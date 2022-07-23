الصحة : فلسطين لم تسجل أي إصابة بجدري القرود

رام الله / سما /

أكد طارق حواش مدير صحة أريحا بوزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أن فلسطين لم تسجل أي إصابة حتى اللحظة بمرض جدري القرود، وأنه بشأن تفشي فيروس كورونا فإن الأمور ما زالت تحت السيطرة.

وأوضح حواش في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن فلسطين لم تُسجل حتى اللحظة أي إصابة بمرض جدري القرود، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ على خلفية تفشي هذا المرض.

وأضاف ان الوزارة على أهبة الاستعداد وسيكون هناك تعليمات وبروتوكولات في حال تم الإعلان عن أي إصابة بهذا المرض.

وحول تفشي فيروس كورونا، أشار حواش إلى ان الموجة السادسة من فيروس كورونا سريعة الانتشار واعراضها أشد من الموجة الخامسة.

وشدد على انه بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلا أن الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة خاصةً بالنسبة لأعداد الإدخالات للمستشفيات.