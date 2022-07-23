فدا: ما جرى في نابلس يستدعي جملة من الاجراءات على رأسها تأمين نظام حماية دولية لشعبنا

رام الله / سما /

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن الجريمة التي وقعت في نابلس فجر اليوم الأحد وراح ضحيتها شهيدان وأصيب فيها عشرة مواطنين ولحقت نتيجتها أضرار بعدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يستمر الاحتلال الاسرائيلي بارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته نتيجة عدم اتخاذ المجتمع الدولي الاجراءات الرادعة بحقه وتخاذل النظام الرسمي العربي وتواطؤ بعض الدول العربية.

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن استمرار هذه الجرائم يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة عبر اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم ومعاقبة إسرائيل عليها ومنعها من تكرارها وأول خطوة سريعة في هذا الاتجاه تأمين نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

أما فلسطينيا فجدد "فدا" التأكيد على استحقاق تنفيذ القرارات الفلسطينية ذات الصلة بالقطع مع كيان الاحتلال وإنهاء كل أشكال العلاقة معه، مشددا على أن تنفيذ هذا الاستحقاق تأخر كثيرا وهو أحد الأسباب لازدياد الصلف والعنجهية والجرائم الاسرائيلية.