  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فدا: ما جرى في نابلس يستدعي جملة من الاجراءات على رأسها تأمين نظام حماية دولية لشعبنا

الأحد 24 يوليو 2022 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدا: ما جرى في نابلس يستدعي جملة من الاجراءات على رأسها تأمين نظام حماية دولية لشعبنا



رام الله / سما /

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن الجريمة التي وقعت في نابلس فجر اليوم الأحد وراح ضحيتها شهيدان وأصيب فيها عشرة مواطنين ولحقت نتيجتها أضرار بعدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم إحدى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يستمر الاحتلال الاسرائيلي بارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته نتيجة عدم اتخاذ المجتمع الدولي الاجراءات الرادعة بحقه وتخاذل النظام الرسمي العربي وتواطؤ بعض الدول العربية. 

وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن استمرار هذه الجرائم يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة عبر اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم ومعاقبة إسرائيل عليها ومنعها من تكرارها وأول خطوة سريعة في هذا الاتجاه تأمين نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. 

أما فلسطينيا فجدد "فدا" التأكيد على استحقاق تنفيذ القرارات الفلسطينية ذات الصلة بالقطع مع كيان الاحتلال وإنهاء كل أشكال العلاقة معه، مشددا على أن تنفيذ هذا الاستحقاق تأخر كثيرا وهو أحد الأسباب لازدياد الصلف والعنجهية والجرائم الاسرائيلية. 

#فدا

الأكثر قراءة اليوم

المالية بغزة تتحدث عن أزمة مالية تعانيها الحكومة وتكشف أهم أسبابها..

العمصي يكشف تفاصيل ملف المنع الأمني لعمال غزة من قِبل الاحتلال

المركز الفلسطيني يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار على الشاعر

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مسؤولة بحرينية تشكر كل من دعمها وسط أنباء عن إقالتها لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

"هب الريح": لن نسمح لأي كان بزعزعة منظومة الاستقرار

الاقتصاد بغزة تحدد سعر كيلو الدجاج في المزرعة للمربين والموزعين

الأخبار الرئيسية

رسميا.. التربية تكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)

34ff2b0b338d00bf4d0f9dc15d630f6f

صور: جيش الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ في اشتباكات نابلس

2022-07-23_08-07-51_780518

الدُبّ الروسيّ يُكشِّر عن أنيابه ويُعاقِب إسرائيل للعبها بالنار بدعمها زيلينسكي اليهوديّ

9D50E8A0-8CB4-4E76-92A0-E5D6663E5E59

شهيدان وعدد من الاصابات في اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في نابلس

مقتل شاب إثر تعرضه للطعن في مدينة الخليل ..

الاتصالات الفلسطينية