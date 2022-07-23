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وفاة و 9 حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

الأحد 24 يوليو 2022 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة و 9 حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية



رام الله / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الأحد، أن 9 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث التسعة أسفرت عن وفاة واحدة وإصابتان بجروح طفيفة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت ظهر أمس السبت، عن وفاة الطفل (يحيى محمد أبو غزال -9 سنوات) جراء دهسه من قبل مركبة من نوع تركتر بقيادة السائق (ن، ص) 20 عاماً بالقرب من مفترق الصناعية، حيث تم نقله للمستشفى الإندونيسي جثة هامدة. 

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 10 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

#حوادث سير

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