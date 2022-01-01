رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر وقوع إصابات جراء قمع الاحتلال فعالية احتجاجية في الظاهـريـة، ومسيرة فـي كـفـر قـدوم.

كما تناولت اعتماد قرارين أمميين لصالح فلسطين حول تبعات الاحتلال ووضع المرأة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات في كفر قدوم والخليل واعتقال رئيس بلدية الظاهرية

- الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة

- سموم المستوطنات تسلب الحياة في "بروقين"

- وزير الداخلية يطمئن على صحة الدكتور ناصر الشاعر ومصابي الاعتداء في نابلس

- قتيل و15 إصابة في جرائم متفرقة داخل أراضي الـ 48

- واشنطن: شكوى ضد الشركة المطورة لتطبيق "بيغاسوس" لتضليلها السلطات الأميركية

- منظمة الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة

- مصرع طفل في حادث دهس شمال غزة

- أجواء شديدة الحرارة حتى الأربعاء

"الأيام":

- إصابات جراء قمع الاحتلال فعالية احتجاجية في الظاهـريـة ومسيرة فـي كـفـر قـدوم

- اعتماد قرارين أمميين لصالح فلسطين حول تبعات الاحتلال ووضع المرأة

- 75 أسيراً يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام نصرة للمعتقلين ريان وعواودة

- نقابة المحامين تعلن الإضراب اليوم والاعتصام أمـام مجلس الوزراء غداً

- نابلس: وزير الداخلية يطمئن على صحة الشاعر

- الاحتلال يعتقل عدة مواطنين في مخيم شعفاط ومقدسيا بزعم إحراقه مركبة حاخام

- إصابة شاب من جنين إثر اعتداء مجهولين عليه في حيفا

- القطاع: حالتا وفاة بحادثين منفصلين

- ملك البحرين يعزل مسؤولة حكومية بارزة لرفضها التطبيع ومصافحة سفير إسرائيل

- إيران تعلن ضبط شبكة عملاء يعملون لحساب إسـرائيـل

- تركيا: 3 إيرانيين خططوا لاغتيال 3 سائحات إسرائيليات

- مالية غزة: نعاني أزمة مالية ستؤثر على نسبة صرف الرواتب

- "الصحة العالمية" تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية

- تونس: مئات المتظاهرين ضد دستور الرئيس سعيد

- بغداد: نعد للقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية

- الحرب الأوكرانية: ضربات صاروخية على ميناء أوديسا وموسكو تنفي تورطها

- مقتل أميركيين في إقليم دونباس بأوكرانيا

"القدس":

- إعلان حالة طوارئ صحية عامة لاحتواء "جدري القردة"

- الشاعر: أقبل بأن يكون دمي وقودا للوحدة الوطنية

- اعتماد قرارين لصالح فلسطين في الأمم المتحدة

- 75 أسيرا يشرعون اليوم بإضراب عن الطعام

- إيران تعتقل عناصر شبكة تجسس مرتبطة بإسرائيل

- ضربات على ميناء أوديسا وموسكو تنفي أي تورط لها