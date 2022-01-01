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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين خلال مواجهات جنوب جنين

الأحد 24 يوليو 2022 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب شاب، اليوم الأحد، بالرصاص الحي، واعتقل 3 آخرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال اقتحام البلدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات اعتقلت: ماهر سعيد زكارنة، وعلاء فالح أبو الرب، وجهاد فارس زكارنة، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة قباطية.

وأفاد ذوو المعتقل ماهر زكارنة، أن تلك القوات داهمت منزل العائلة، وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على نجله حمزة، بعد فشلها في اعتقال نجله أحمد، وهددت باغتياله في حال لم يسلم نفسه.

وأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وفصائل العمل الوطني في جنين الحداد على روحي الشهدين محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

#جنين #الاحتلال

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