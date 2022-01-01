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الرئاسة تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي في نابلس

الأحد 24 يوليو 2022 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي في نابلس



رام الله / سما /

أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، جريمة اغتيال الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي في نابلس فجرا، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وأكد أبو ردينة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن تلك الجرائم لن تقهر شعبنا، ولن تفتت من عزيمته.

وقال: إن "استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا ليس غريبا على حكومات الاحتلال، وإن المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتمعت قبل يومين، وستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قريبا، لتقييم الأوضاع عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبين أن الرئيس محمود عباس أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في بيت لحم، بأن قرارات المجلس المركزي لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنها مطروحة على الطاولة.

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