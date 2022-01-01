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طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

الأحد 24 يوليو 2022 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الـ11 صباحا والـ4 عصرا، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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